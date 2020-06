Eine Woche mussten Fans auf die "große" Ankündigung warten und wurden nun von Pokémon Unite, einem MOBA, an dem auch noch Tencent arbeitet, herb enttäuscht. Sogar einen neuen Negativrekord hat die Ankündigung des Spiels aufgestellt.

Vor einer Woche noch wusste The Pokémon Company mit der ersten von zwei Pokémon-Presents-Ausstrahlungen die Fans zu überraschen. Neben einigen kleineren Ankündigungen war es vor allem New Pokémon Snap das Aufsehen erregte, eine Fortsetzung des kultigen N64-Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hatte. Gegen Ende der Präsentation versprach das Firmenoberhaupt Tsunekazu Ishihara alllerdings eine weitere Ankündiung, das nächste "große Projekt" an dem gearbeitet werde, allerdings erst eine Woche später. Das allein reichte, um die Erwartungshaltung zu steigern. Was konnte noch größer sein, als die New Pokémon Snap?

Was am gestrigen Mittwoch tatsächlich angekündigt wurde, war Pokémon Unite, ein stark an League of Legends erinnerndes MOBA im Pokémon-Universum. Erscheinen wird der Free-to-Play-Titel sowohl für Smartphones als auch für Switch. Crossplay zwischen beiden Plattformen wird unterstützt. Es war offenbar nicht, was Fans nach einer Woche Wartezeit in einer dedizierten Präsentation erwartet hatten. Das spiegelt sich vor allem in den Reaktionen in den sozialen Medien und im Like-Dislike-Verhältnis des Videos wider. Dort stellte Pokémon Unite sogar einen neuen Negativrekord eines mit Nintendo im Zusammenhang stehenden YouTube-Videos auf. Zum aktuellen Zeitpunkt haben 165.000 Zuschauer eine negative Wertung abgegeben. Weit weniger als die Hälfte davon nahmen die Ankündigung positiv auf.

Zum Vergleich viele andere kontroverse Videos rund um Nintendo reichen nicht annähernd an diese Zahlen heran. Zum Vergleich: Der Ankündigungstrailer zu Metroid Prime: Federation Force liegt bei 94.000 Dislikes. Fans waren enttäuscht, dass die wenig bediente Metroid-Reihe ausgerechent ein Spin-off bekam. Das letztjährige Nintendo Treehouse zu Pokémon Schwert und Schild (89.000 Dislikes) schlug nach der Bekanntgabe, dass der Pokédex gekürzt wurde, hohe Wellen. Noch gar nicht so alt ist die Enthüllung von Byleth, eines weiteren Fire-Emblem-Charakters für Super Smash Bros. Ultimate mit 86.000 Dislikes. Auch ein Video mit Details zu Nintendos kostenpflichtigem Online-Service Nintendo Switch Online wurde mit 84.000 Dislikes gestraft. Die gestrige Pokémon Presents ist allerings erst wenige Stunden alt und hat diese teils mehrere Jahre alten Kandidaten überholt.

Die Gründe dafür diese Aversion sind vielfältig, wenn man einen Blick in die Kommentarspalten wirft. Viele ärgern sich darüber, dass The Pokémon Company ein Free-to-Play-Handyspiel derart aufgeblasen und nicht bereits letzte Woche zusammen mit den anderen Titeln gezeigt hat. Dass ausgerechnet der China-Riese Tencent an Pokémon Unite arbeitet, ist ebenfalls für viele ein Störfaktor. Nicht zuletzt habe das Unternehmen durch die Abkopplung und Deklaration als "das nächste große Projekt" selbst eine zu hohe Erwartungshaltung aufgebaut.

Was haltet ihr von Pokémon Unite?