Zu aller Überraschung hat Nintendo nicht vor, bis zur E3 zu warten, um neue Informationen zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild bekanntzugeben.

Es wäre einer von Nintendos großen Titeln für die Direct während der E3 gewesen. Doch nun hat das Unternehmen mitgeteilt, dass Pokémon Schwert und Pokémon Schild eine eigene, 15-minütige Präsentation eine knappe Woche zuvor, am 05. Juni 2019, erhalten werden. Um 15 Uhr werden wir also die ersten Informationen seit der Enthüllung der Spiele erhalten. Bisher wissen wir schließlich bis auf den Namen der Region, deren Erscheinung und fünf Pokémon noch nichts über die Spiele.

Erwarten uns die Entwicklungen der Starter und die legendären Titel-Pokémon? Wie sieht es mit der bösen Organisation aus? Was hat es mit den an Stadien erinnernden Arenen auf sich? Was ist die Story? Wir hoffen jedenfalls, dass dieses Mal nicht wieder vorab nahezu jedes neue Pokémon gezeigt wird.

Spannend ist, was diese Entscheidung für die E3 bedeutet. Sicher werden die Pokémon-Editionen einen Auftritt während des Nintendo Treehouse haben. Welche Spiele werden im Rahmen der Direct gezeigt? Heiße Kandidaten sind Animal Crossing, aber auch Luigi's Mansion 3 und möglicherweise sogar Bayonetta 3.