Für Nintendo war Pokémon Schwert / Schild von Anfang der wichtigste Switch-Titel in diesem Weihnachtsgeschäft - und der Verkaufsstart enttäuschte trotz einiger Kritik von Fans nicht!

Trotz einiger Kritik hartgesottener Fans hat Pokémon Schwert / Schild einen famosen Verkaufsstart hingelegt und ist für Nintendo zum erhofften Hit im Vorweihnachtsgeschäft geworden. Der Launch verlief so gut, dass der neue Hauptteil der Erfolgsreihe zum sich bislang am schnellsten verkaufenden Switch-Titel überhaupt seit dem Start der Plattform im Jahr 2017 avanciert ist.

Wie nun offiziell seitens The Pokémon Company bestätigt wurde, wurden in der Veröffentlichungswoche bereits mehr als sechs Millionen Exempare weltweit verkauft; allein in Japan wanderten zwei Millionen Exemplare über die Ladentheke.

Nur mal zum Vergleich: Der sich bislang am schnellsten verkaufende Switch-Titel war bislang Super Smash Bros. Ultimate; der entthronte Brawler verkaufte sich in der Veröffentlichungswoche fünf Millionen Mal, so dass das neue Pokémon nun eine ganze Million auf den bisherigen Spitzenwert drauf gesattelt hat. Das letztjährige Pokémon: Let's Go kam nicht ansatzweise in diese Sphären und musste sich im gleichen Zeitraum mit drei Millionen Verkäufen in Woche 1 begnügen.

Pokémon Schwert / Schild ist damit auch fernab der Switch das bislang erfolgreichste Plattform-exklusive Titel des Jahres überhaupt. Selbst namhafte Vertreter anderer Plattformen wie Death Stranding, Days Gone, Gears 5 oder Luigi's Mansion 3 konnten da nicht mithalten.

Die für das neue Pokémon erhobene Verkaufszahl deckt dabei sogar ausschließlich physische Verkäufe ab, zählt digitale Käufe also noch nicht mit. Die Statistik könnte real also sogar noch eine ganze Ecke besser ausfallen.