Noch immer erfreuen sich die Sammelkarten mit den Taschenmonster größter Beliebtheit. Nun wurde offiziell bestätigt, dass im Januar ein erstes Set auf Basis der neuen Editionen in den Handel kommen wird.

Das ging flott! Kaum ist unsere Preview zu Pokémon Karmesin und Purpur online, wurde ein erste Paldea-Kartenset vorgestellt. Wenn ihr also zu den fleißigen Sammlern gehört, dürft ihr euch in Bälde über neue Karten freuen. Allerdings werden die ersten Trading Cards nicht zeitgleich mit den beiden Editionen am 18. November erscheinen, sondern ein paar Wochen später, am 6. Januar 2023.

Genau gesagt handelt es sich um drei Sets, die natürlich an die Starter Felori, Krokel und Kwaks angelehnt sind. Enthalten sein werden jeweils eine Holo-Promokarte der Starter sowie ein passender Ansteckpin, dazu gesellen sich die folgenden Inhalte:

große Holokarte von Koraidon ex oder Miraidon ex

vier Booster-Päckchen

eine Codekarte, die in Pokémon TCG Online oder Pokémon TCG Live eingelöst werden kann

Erhältlich sein werden die neuen Sets entweder bei den offiziellen Pokémon Centern oder bei allen Händlern, bei denen ihr auch an die vorherigen Serien gekommen seid.