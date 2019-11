Mit einem zweitätigen Community Day und einem speziellen Event zu Team Go Rocket verabschiedet sich Pokémon Go aus dem Jahr 2019.

Wie im letzten Jahr lässt sich Niantic zum letzten Community Day in Pokémon Go nicht lumpen und holt noch einmal alle Community-Day-Pokémon des vergangenen Jahres aus der Kiste. Im Dezember werden daher folgende Pokémon im Rampenlicht stehen:

Pokémon, die häufiger in der Wildnis erscheinen: Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam

Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam Pokémon, die in Raid-Kämpfen erscheinen: Bisasam, Glumanda, Schiggy, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivie, Feurigel, Voltilamm, Larvitar und Tanhel

Bisasam, Glumanda, Schiggy, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivie, Feurigel, Voltilamm, Larvitar und Tanhel Pokémon, die aus Eiern schlüpfen: Bisasam, Glumanda, Pikachu, Dratini, Karnimani, Voltilamm, Quiekel, Larvitar, Geckarbor, Flemmli, Bummelz und Kindwurm

Statt nur an einem Tag, findet der Dezember-Community Day sowohl am Samstag, den 14. Dezember als auch am Sonntag, den 15. Dezember statt. Am Samstag tauchen zwischen 11 und 14 Uhr folgende Pokémon besonders häufig auf: Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Bummelz und Kindwurm. Außerdem erhaltet ihr doppelten Fang-Sternenstaub, doppelte Fang-EP und halbierte Schlüpf-Distanz.

Das ist der Zeitplan für den Sonntag: Von 9 Uhr bis 21 Uhr in eurer Zeitzone gibt es folgende Pokémon-Boni:

Pokémon, die häufiger in der Wildnis erscheinen: Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam

Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam Pokémon, die in Raid-Kämpfen erscheinen: Bisasam, Glumanda, Schiggy, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivie, Feurigel, Voltilamm, Larvitar und Tanhel

Bisasam, Glumanda, Schiggy, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivie, Feurigel, Voltilamm, Larvitar und Tanhel Pokémon, die aus Eiern schlüpfen: Schiggy, Evoli, Endivie, Feurigel, Hydropi, Trasla, Knacklion, Tanhel, Chelast und Panflam

Am zweiten Tag erscheinen diese Pokémon zwischen 11 und 14 Uhr häufiger:

Pokémon, die noch häufiger in der Wildnis erscheinen: Hydropi, Trasla, Knacklion, Chelast und Panflam

Hydropi, Trasla, Knacklion, Chelast und Panflam Boni: doppelter Fang-Sternenstaub, doppelte Fang-EP, halbierte Schlüpf-Distanz (wenn Eier in diesem Zeitfenster in die Ei-Brutmaschine gelegt werden)

In diesem Zeitraum voll entwickelte Pokémon können ihre Community-Day-Attacken lernen.

Darüber hinaus findet am Sonntag, den 24. November von 11 bis 14 Uhr ein Event rund um Team Go Rocket. In diesem Zeitraum übernehmen Rüpel sämmtliche PokéStops, was es erleichtert, die aktuelle Forschungsquest rund um die Organisation zu erfüllen. Darüber hinaus gibt es neue Feldforschungsprojekte.