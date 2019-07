Pokémon GO hat seit dem Release eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte hinter sich gebracht, und das äußert sich natürlich auch in einem unglaublichen Umsatz, den Niantic mit dem Spiel zwischenzeitlich eingefahren hat.

Zwar hat die Nachfrage nach Pokémon GO nach dem anfänglichen Hype spürbar nachgelassen, rund um den Globus finden sich aber immer noch Millionen aktive Spieler, die Niantic weiterhin Millionenumsätze spendieren. Entsprechend hoch fällt auch der Gesamtumsatz aus, der mit dem Mobile-Hit seit dem ursprünglichen Release erzielt wurde.

Neue Erhebungen der Marktanalysten von Sensor Tower haben ergeben, dass Pokémon GO seit der Veröffentlichung vor drei Jahren mittlerweile einen Gesamtumsatz von sage und schreibe 2,65 Milliarden US-Dollar erzielt hat. Nur einmal zur Einordnung, was diese Zahl konkret bedeutet: Im Durchschnitt haben die Spieler damit pro Tag seit dem Release satte 2,4 Millionen Dollar ausgegeben - täglich wohl gemerkt!

Da Pokémon GO mittlerweile rund 521 Millionen Mal heruntergeladen worden ist, ist die Zahl außerdem gleichbedeutend mit einer durchschnittlichen Ausgabe von rund 5 Dollar pro Spieler. 35 Prozent des Umsatzes entfällt dabei auf die USA, 29 Prozent auf Japan. 159 Millionen Dollar und damit immerhin noch rund 6 Prozent wurden in Deutschland ausgegeben.

Was die Plattformen betrifft, so haben Spieler via Google Play 1,43 Milliarden Dollar ausgegeben und damit mehr als iOS-Zocker mit 1,22 Milliarden Dollar. Im laufenden Jahr lag der erzielte Umsatz immer noch bei beachtlichen 395 Millionen Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 19 Prozent entspricht. Pokémon GO ist also alles andere als tot. Bis zum Jahresende dürfte Niantic daher auch den Meilenstein von drei Milliarden Dollar Umsatz mit dem Titel durchbrechen.