Zum Kinostart von Meisterdetektiv Pikachu wird es in Pokémon Go einige zum Teil zeitexklusive Boni geben. Hier erfahrt ihr, welche das sind und wie ihr sie bekommt.

Am 9. Mai startet mit "Meisterdetektiv Pikachu" die erste Realverfilmung mit den Taschenmonstern in den Kinos. Um dieses Ereignis zu feiern, findet vom Dienstag, den 7. Mai ab 13 Uhr bis Freitag, 17. Mai um 13 Uhr ein besonderes Event statt. Zum einen tauchen in diesem Zeitraum Pokémon, die eine Rolle im Film haben, beispielsweise Pummeluff, Bisasam und Snubbull, mit erhöhter Häufigkeit auf. Zum anderen könnt ihr ein Pikachu mit Detektivhut fangen, wenn ihr im Fotomodus gefotobombt werdet. Die Verfahrensweise ist also dieselbe wie bei Farbeagle.

Darüber hinaus erhaltet ihr doppelte EP für das Fangen von Pokémon. Während des Events wird es besondere Feldforschungsaufträge an PokéStops geben. Schließlich gibt es auch zum Film passende Kleidungsstücke im Style-Shop zu kaufen. Laut offizieller Website könnt ihr mit etwas Glück sogar ein schillerndes Griffel fangen. Auch Raids werden vornehmlich Pokémon behandeln, die prominente Rollen in "Meisterdetektiv Pikachu" einnehmen.