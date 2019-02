Seit zweieinhalb Jahren treibt Pokémon GO auf Mobile-Plattformen sein Unwesen und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Kein Wunder also, das Niantic nun ein weiteres Update nachgeschoben hat - und das bringt vor allen Dingen auch neue Pokémons mit sich.

Niantic hat weiter an Pokémon GO geschraubt und nun ein neues Update veröffentlicht, das mehrere neue Pokémons aus der Sinnoh-Region integriert, die ihr Debüt zuvor in Pokémon Diamon und Pokémon Pearl gaben. Dabei handelt es sich in erster Linie um Evolutionen bekannter Pokémons.

Konkret werden Lickilicky und Tangrowth erwähnt, die sich aus Lickitung und Tangela entwickeln. Dazu benötigt ihr aber die seltenen Sinnoh Stones, um diese Pokémons aus der Kanto-Region in ihre Sinnoh-Versionen fortzuentwickeln, und diese sind nicht unbedingt leicht zu ergattern.

Außerdem gibt es die neuen Evolutionen Ambipom, Gallade und Yanmega, die aus Aipom, Kirlia und Yanma entstehen. Daneben sind auch neue Pokémon an Bord, die keine Sinnoh Stones voraussetzen, um gefangen zu werden; dazu zählen neben anderen beispielsweise Cranidos und Shieldon, welche ihr nun einfach so im Spielverlauf finden könnt. Laut Niantic sind neue Pokémon aus der Region auch in Pokémon Eggs zu finden.

Neben all diesen Änderungen hat man auch an den Raid-Kämpfen geschraubt. Die Pokémons, die dort erscheinen, sind nun mächtiger und robuster, wenn ihr diese herausfordert. Zudem wurde der Wirkungsgrad einiger Angriffe stärker oder schwächer gestaltet.