PlayStation Now

Kurz vor der Weihnachtspause hat Sony nun die Neuzugänge beim Game-Streaming-Dienst PlayStation Now für den Januar angekündigt - und diese können sich durchaus sehen lassen.

Wer ein Abonnement bei PlayStation Now besitzt, der darf sich auch im neuen Jahr über Nachschub freuen. Sony hat jetzt die ersten drei Titel für den Januar 2020 bestätigt, und diese haben es durchaus in sich bzw. sind ziemlich namhaft.

Ab dem 02. Januar stehen demnach in der Spielebibliothek des Streaming-Dienstes auf PS4 und PC gleich drei neue Top-Titel zur Wahl, die anschließend - ja nach Titel - zwischen drei und zwölf Monate im Rahmen des Abonnements gezockt werden können.

Da wäre zunächst einmal das PS4-exklusive Actionspiel Horizon: Zero Dawn. Der Titel von Guerrilla Games ist hoch gelobt und nimmt euch mit auf die Reise von Aloy vom Stamm der Nora. Dabei müsst ihr die Geheimnisse einer Welt enthüllen, die von tödlichen Maschinen beherrscht wird. Das Spiel wird drei Monate lang bis zum 07. April 2020 in der PS-Now-Bibliothek verfügbar sein.

Ähnlich namhaft ist das 2017 veröffentlichte Uncharted: The Lost Legacy - der aktuellste Teil der so namhaften Action-Adventure-Reihe. Das eigenständige Abenteuer von Naughty Dog lässt euch zur Abwechslung einmal Chloe Frazer in der Hauptrolle übernehmen und steht ebenfalls bis zum 07. April 2020 zur Verfügung.

Abgerundet wird das Januar-Angebot vom Indie-Sequel Overcooked! 2, das erst 2018 veröffentlicht wurde. Das Party-Spiel samt Couch-Koop für bis zu vier Spieler lässt sich ein Jahr lang bei PS Now zocken.

Ein Abonnement von PlayStation Now kostet seit der Preissenkung im Oktober dieses Jahres 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro in der Jahresmitgliedschaft. Für das Entgelt habt ihr aktuell Zugriff auf über 650 Spiele.