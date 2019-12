Abonnenten von PlayStation Now dürfen sich beim Game-Streaming-Dienst auch im Dezember wieder über Neuzugänge freuen. Diese haben es vor allen Dingen für Action-Fans in sich!

Sony kleckert in Sachen PlayStation Now im Dezember nicht unbedingt, sondern klotzt eher, was die neu verfügbaren Spiele betrifft. Allen voran ist mit PlayerUnknown's Battlegrounds ab sofort nämlich ein absolutes Battle-Royale-Schwergewicht über das Streaming-Abo im Übrigen ohne weitere Kosten spielbar.

PUBG erschient 2018 für die PS4 und kann ab dem heutigen 03. Dezember 2019 für drei Monate in PS Now genossen werden. Ab dem 03. März 2020 verlässt der Battle-Royale-Dauerbrenner damit das Angebot auch wieder.

Ein zweiter Titel, der Shooter-Herzen bei PS Now künftig höher schlagen lässt, ist Wolfenstein: The Old Blood. Der 2015 veröffentlichte Shooter ist ein Prequel zu Wolfenstein: The New Order und umfasst insgesamt acht Kapitel und zwei miteinander verwobene Geschichten. Auch diesen Titel gibt es bei PS Now ab sofort - und das sogar ein Jahr lang bis zum 01. Dezember 2020.

Abgerundet wird das Dezember-Line-up durch das Codemasters-Rennspiel F1 2019 aus diesem Jahr. Das offizielle Videospiel zur Formel 1 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und 21 Strecken dieser Saison; zusätzlich ist erstmals auch die F2 an Bord. Das Rennspiel steht bei PlayStation Now - ebenso wie Wolfenstein - vom 03. Dezember 2019 bis zum 01. Dezember 2020 per Streaming im Rahmen des Abonnements zur Verfügung.