Der Februar ist einige Tage alt und wie immer gibt es mitten im Monat nun auch ein Update für Sonys Game-Streaming-Dienst PlayStation Now. Die Plattform bietet euch nun wieder etliche neue Vollversionen im Rahmen eures Abonnements.

Sony wird seine Game-Streaming-Sparte um PlayStation Now ja in Zukunft weiter ausbauen; das Thema soll in Zukunft auch auf der PlayStation 5 eine Rolle spielen. Wer jetzt schon dabei ist und ein Abonnement besitzt, der darf sich im Februar ebenfalls wieder über frische Vollversionen freuen, die sich per Stream auf PS4 und PC zocken lassen.

Als Vorbereitung auf das neue Mortal Kombat 11 könnt ihr euch beispielsweise im Vorgänger Mortal Kombat X austoben. Und auch auf den neuen Shooter Metro Exodus lässt es sich via PlayStation Now nun hervorragend vorbereiten, denn auch Metro: Last Light ist im Februar-Update mit von der Partie.

Damit sind die namhaften Reihen aber noch längst nicht am Ende, denn auch Metal Gear Solid oder die F1-Reihe sind vertreten. Insgesamt beläuft sich das Angebot bei PlayStation Now mittlerweile auf über 700 Vollversionen, die ursprünglich einmal für PS2, PS3 oder PS4 erschienen sind. Teilweise lassen sich PlayStation-Exklusivtitel damit auch auf dem PC via Streaming zocken.

Die Neuzugänge im Februar im Überblick: