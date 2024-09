Laut einem in der Vergangenheit zuverlässigen Leaker soll der Vorstellungstermin für die PS5 Pro feststehen - und auch eine State of Play ist wohl im Anflug! Auf dieser soll es sogar eine "Weltpremiere" geben.

Dass die PlayStation 5 Pro in den kommenden Wochen vorgestellt werden soll, gilt als offenes Geheimnis - schließlich soll die leistungsstärkere Konsolenvariante aus dem Hause Sony pünktlich zum Weihnachtsgeschäft dann auch erhältlich sein. Bis dato hat das Unternehmen aber noch nicht Nägel mit Köpfen gemacht, wann die neue Hardware konkret vorgestellt wird, laut einem in der Vergangenheit durchaus zuverlässigen Leaker soll dieser aber zwischenzeitlich feststehen.

Sollte es wirklich so kommen, dann fällt die Wartezeit bis zur Vorstellung der PS5 Pro auch gar nicht mehr lange aus: Laut dem Insider Lunatic Ignus und dessen Quellen dürfte es in der kommenden Woche entweder am Dienstag, den 10. September oder Mittwoch, den 11. September soweit sein. Dann sollen wir mehr über die PS5 Pro erfahren.

Später im September soll es laut ihm zudem eine große neue PlayStation State of Play geben. Die neueste Ausgabe des Videoformats sei für den 19. oder 20. September eingeplant und werde dann kommende First-Party-Titel aus dem Hause Sony in den Fokus rücken - vermutlich dann auch mit handfesten Infos, wie diese von der leistungsstärkeren PS5 Pro profitieren werden. Besser noch: Diese State of Play soll potentiell auch eine "Weltpremiere" für euch bereit halten, so dass es womöglich eine gewichtige Spiele-Neuankündigung aus dem Hause Sony geben wird.

In Bezug auf diese Weltpremiere schränkt der Insider und Leaker jedoch selbst noch etwas ein, dass diese die State of Play womöglich auch noch auslassen könnte. Ganz generell steht für das alles eine offizielle Bestätigung aber noch aus, genießt die Infos also vorerst mit der nötigen Vorsicht, auch wenn Lunatic Ignus in der Vergangenheit zuverlässig war - auch er kann potentiell einmal daneben liegen.

Zuletzt war das Design der PS5 Pro durch den ebenfalls sehr zuverlässigen Leaker billbil-kun vorab geleakt worden.