Sony will mehr in neue Marken investieren

Es könnte so bequem sein, sich auf alteingesessenen Marken auszuruhen und einen Nachfolger nach dem anderen rauszuhauen. Sony will aber durchaus das Risiko eingehen, mehr in neue Marken zu investieren.

Nachfolger von bekannten, etablierten Marken sind im Grunde eine relativ sichere Sache, vor allem, wenn man Kracher wie Horizon, The Last of Us oder God of War im Portfolio hat. Neue Marken sind hingegen immer ein Risiko - nehmen die Spieler sie an oder nicht?

Sony hat zwar durchaus ein Faible für neue Marken, will die Investitionen in diesem Bereich aber durchaus erhöhen. 2019 gab Sony noch 80 Prozent der Budgets für bereits existierende Marken aus, bis 2025 soll der Anteil neuer Marken aber wachsen und das auf satte 50 Prozent. Das geht aus eiener neuen Präsentation zum Playstation-Ökosystem hervor, die auch sonst so einiges für Statistik-Fans zu bieten hat.

Darin hat sich Sony zudem dazu verpflichtet, pro Jahr mindestens zwei große Releases zu veröffentlichen und dabei alle wichtigen Genres abzudecken. Die Releases sollen sowohl Singleplayer-Titel als auch Live-Service-Games gleichermaßen abdecken, einen Bereich, in dem Sony bisher noch nicht so stark vertreten ist, der aber wachsen soll.

Aber auch abseits der Spiele will sich Sony mehr für die Playstation-Marken engagieren und den Spielern ein breiteres Portfolio anbieten. Dazu gehören nicht nur Konsolen und Spiele, sondern vor allem auch TV-Serien, Filme, Merchandise oder Erlebnisse wir der Uncharted-Ride in PortAventura World.

Das macht es umso spannender, was Sony heute Abend beim Playstation Showcase um 22 Uhr vorstellen wird - wir gehen von neuem Material zu bekannten Titeln wie Marvel's Spider-Man 2 aus, aber auch von der einen oder anderen Neuankündigung.