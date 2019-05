Überraschend hatte Sony aus dem Nichts unlängst erste Details zur PlayStation 5 bekannt gegeben, in Bezug auf viele Themen rund um die Next-Gen-Konsole tappen wir aber natürlich noch im Dunkeln. Ein Experte lehnt sich nun in Sachen Preis, Release-Termin und Verkaufszahlen aber aus dem Fenster.

Nach den ersten technischen Details zur PlayStation 5 dürfte es um Sonys Next-Gen-Konsole nun zunächst von offizieller Seite aus wieder etwas ruhiger werden. Auf der E3 gibt es keine Pressekonferenz und der Release ist erst für das kommende Jahr geplant, so dass wir nun vorerst wieder geduldig sein müssen. Ein Branchenanalyst lehnt sich nun dennoch mit handfesten Prognosen recht weit aus dem Fenster.

Die Rede ist in diesem Fall von Hideki Yasuda von Ace Research Institute, der sich nun gleich zu mehreren Eckdaten rund um die PlayStation 5 geäußert hat. Allen voran ist natürlich die Preisfrage interessant, wobei Yasuda davon ausgeht, dass Sony einen Preispunkt von rund 500 US-Dollar anvisiert, was in Anbetracht der fortschrittlichen technischen Ausstattung für viele Spieler sogar ein hinnehmbarer Preis sein könnte.

Auch in Sachen Release-Termin liefert er eine Prognose ab: Nach seiner Einschätzung dürfte Sony demnach eine PS5-Veröffentlichung im November 2020 pünktlich vor Weihnachten ins Auge fassen.

Mit der PlayStation 5 wolle Sony nicht nur in technischer Hinsicht spürbar einen drauf setzen, sondern zudem auch die Mängel der PS4 beheben, darunter allen voran die fehlende Abwärtskompatibilität. Zudem schätzt Yasuda Game-Streaming-Dienste wie Google Stadia nicht als zu große Konkurrenz für Sony ein, so dass sich die PS5 auch wie geschnitten Brot verkaufen lassen sollte. Allein bis zum 31. März 2022 könnte Sony daher laut dem Analysten und Experten mit rund 21 Millionen PS5-Verkäufen rechnen.