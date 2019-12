Im neuen Jahr schickt Sony die PlayStation 5 ins Rennen und bekommt es dann mit der Xbox Series X zu tun. Schenkt man einem neuen Bericht Glauben, dann könnte Microsoft dieses Mal einen entscheidenden Vorteil haben.

Der Kampf der Konsolen in der aktuellen Generation geht ganz klar an Sony und die PlayStation 4; Microsoft sieht mit der Xbox One im Vergleich weitestgehend alt aus. Mit der Xbox Series X greifen die Redmonder nun neu an - und könnten gegenüber der PlayStation 5 tatsächlich zunächst einen entscheidenden Vorteil haben.

Da PS5 und Xbox Series X in Sachen Leistung relativ ähnlich sein sollen, kommt dem Line-up der verfügbaren Spiele auf den jeweiligen Plattformen erhöhte Bedeutung zu - und genau hier könnte Sony ausnahmsweise zum Start schludern. Der Start der letzten Konsolen wurde jeweils auch von exklusiven First-Party-Exklusivspielen begleitet, aber der russische Videospieljournalist Anton Logvinov behauptet nun, dass Sony für die PS5 keine Exklusivtitel im ganz großen Umfang anbieten wird.

Schenkt man also dem vermeintlichen Leak Glauben, dann könnte Microsoft mit der Xbox Series X in diesem Bereich zum Launch der neuen Plattform extrem punkten, denn die Redmonder planen dem Vernehmen nach die Veröffentlichung von 12 bis 16 Exklusivspielen für die Next-Gen-Konsole zum Launch. Nicht alle davon werden aber natürlich der allerhöchsten Güteklasse angehören und als echte Blockbuster gelten.

Sony hingegen soll nicht einen einzigen wirklich wichtigen Exklusivtitel zum Launch der PS5 anbieten, so der Spielejournalist. Stattdessen verlasse man sich darauf, zunächst eine Vielzahl von stark optimierten Versionen von populären PS4-Exklusivspielen auf der PS5 zur Verfügung zu stellen. Unter anderem gab es zuletzt Gerüchte um eine PS5-Fassung von The Last of Us: Part II quasi ohne Ladezeiten.

Sony könnte es gewissermaßen etwas zum Verhängnis werden, dass man hauseigene Blockbuster bis zuletzt auch für die PS4 zur Verfügung stellt, im kommenden Jahr beispielsweise eben noch The Last of Us: Part II sowie Ghost of Tsushima. Das könnte ein Grund sein, weshalb zum PS5-Launch eine Lücke klaffen könnte. Auf der Xbox Series X könnte es hingegen mit Halo Infinite schonmal einen gewichtigen Kaufgrund zum Release geben.

Doch wie belastbar ist die Quelle? Logvinov hat in der Vergangenheit durchaus ins Schwarze getroffen, hat aber auch schon einige Fehlinformationen gestreut. Zuletzt berichtete er schon vor den Ankündigungen von Hellblade 2 sowie der PC-Fassung von Death Stranding. Es könnte also etwas dran sein oder auch nicht.