In der zweiten Jahreshälfte 2018 nahmen die Gerüchte und Spekulationen um die Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft immer weiter Fahrt auf. Nun hat sich ein namhafter Spiele-Analyst zum möglichen Release-Zeitraum geäußert.

Sony arbeitet an der PlayStation 5, Microsoft an der nächsten Xbox, die gerüchteweise sogar in drei verschiedenen Versionen erscheinen könnte. Auch zum Erscheinungstermin der beiden Next-Gen-Plattformen der beiden Schwergewichte im Konsolenbereich gab es in der Vergangenheit schon etliche Spekulationen, die vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2021 reichten. Ein namhafter Analyst der Branche hat sich nun aber festgelegt, wann wir mit beiden neuen Konsolen rechnen können sollen.

In diesem Fall ist es mal nicht der allseits bekannte Michael Pachter, sondern Mat Piscatella vom US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen NPD Group, der sich zum Thema geäußert hat. Dieser geht davon aus, dass die zurückgehenden Verkaufszahlen von PS4 und Xbox One Sony und Microsoft dazu bewegen werden, ihre neuen Plattformen halbwegs zeitnah anzukündigen.

Noch 2019 sollen beide Konsolen demnach vorgestellt werden, wobei die heißesten Kandidaten die E3 2019 oder spätestens auch ein Sony-eigenes Event mit der PSX 2019 im Dezember wären.

Einen Release noch 2019 hält Piscatella jedoch für unwahrscheinlich. Seines Erachtens werden sowohhl PS5 als auch die nächste Xbox im kommenden Jahr 2020 erscheinen. Piscatella schließt sich damit schlussendlich der Mehrheitsmeinung an. Insbesondere Sony hat sich zur PS5 ja noch gar nicht richtig offiziell geäußert, so dass dieses Szenario im Allgemeinen als am wahrscheinlichsten angesehen werden darf.

Zum Vergleich: Es gibt aber auch immer noch Berichte von Analysten, die davon ausgehen, dass zumindest eine der beiden Konsolen noch 2019 erscheinen könnte. Dazu zählt unter anderem auch das japanische Unternehmen Ace Economic Research Institute, das von einer PS5-Veröffentlichung noch in diesem Jahr ausgeht.