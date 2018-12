Auch Sony Interactive Entertainment Europe lässt sich zu Weihnachten nicht lumpen und hat nun eine große Verkaufsaktion für alle PlayStation-Fans gestartet.

Wer auf der Suche nach frischem Nachschub auf der PlayStation 4 ist oder die Sony-Plattformen auch einfach einmal nutzt, um den ein oder anderen Film zu sehen, der kann sich nun allerhand Schnäppchen sichern. Sony hat nämlich im offiziellen PlayStation Store in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Januar-Angebote gestartet.

Im Zuge der digitalen Verkaufsaktion könnt ihr euch Rabatte von bis zu 70 Prozent auf zahlreiche PlayStatin-Spiele sowie Preisnachlässe und Angebote für Extras, Filme und mehr sichern. Insgesamt sind laut Sony mehr als 1.500 Produkte rabattiert zu haben.

Die Aktion ist ab dem heutigen Freitag live und endet am Samstag, den 18. Januar 2019. Ihr habt also genügend Zeit, um das Weihnachtsgeld abzuwarten, damit ihr wisst wieviel Kohle ihr für Schnäppchen ausgeben wollt. Allerdings werden die enthaltenen Artikel der Aktion am Freitag, den 04. Januar 2019 noch einmal erneuert und aktualisiert. Einige derzeit gültige Angebote werden dann nicht mehr verfügbar sein und durch neue Angebote ersetzt.

Was erwartet Spieler? Einige der besten Spiele des Jahres 2018 sind auf der PS4 vergünstigt zu haben, darunter unter anderem die Exklusivtitel God of War oder Marvel's Spider-Man, Letzterer sogar inklusive DLC-Reihe "Die Stadt, die niemals schläft". Auch andere Blockbuster wie FIFA 19 (-50%) oder Call of Duty: Black Ops IIII sowie Fortnite sind rabattiert zu haben. Es versteht sich von selbst, dass ihr auch im Bereich der PSVR-Titel etliche Schnäppchen machen könnt.