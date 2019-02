Sony lässt durchblicken, dass in Zukunft verstärkt exklusive Multiplayer-Spiele für die PlayStation entwickelt werden sollen.

PlayStation-Konsolen sollen künftig mehr für Multiplayer-Fans zu bieten haben. Shawn Layden von Sony gab gegenüber Business Insider zu, dass exklusive Spiele wie God of War, Spider-Man und Bloodborne große Erfolge waren, man aber den Erfolg von Spielen wie Fortnite und GTA V und Call of Duty sehe und zu dem Schluss gekommen ist, dass exklusive Spiele für mehr als einen Spieler auf der hauseigenen Konsole Mangelware sind. Kunden dürfen in Zukunft mehr Titel wie die genannten erwarten.

>> Wargroove-Entwickler: Sony lehnt Crossplay trotz gegensätzlicher Angaben noch immer ab

Auf Nachfrage konkretisierte Layden, Online-Multiplayer gemeint zu haben, aber auch lokale Erlebnisse und Couch-Koop seien nicht ausgeschlossen. "Couch-Koop - ich meine das ist eine ganze Kategorie von der ich denke, dass die Industrie sie sich wieder ansehen sollte".

Dabei ging der Vorsitzende der SIE Worldwide Studios nicht darauf ein, ob mit diesen Plänen noch die PS4 oder bereits die PS5 gemeint ist. Wahrscheinlicher ist jedoch Letzteres, da Sony die diesjährige E3 aus dem Grund auslässt, da es keine neuen Titel zu zeigen gibt. Spekulationen zufolge soll die nächste Konsole auch schon 2020 veröffentlicht werden.