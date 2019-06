Mit PlayStation Hits hat Sony vor geraumer Zeit eine Budget-Reihe ins Leben gerufen, in deren Rahmen ihr Top-Titel für die PlayStation 4 für kleines Geld erwerben könnt. Jetzt sind wieder neue Spiele dazu gestoßen.

Nachdem es zuletzt eher ruhig um die Budget-Reihe PlayStation Hits geworden war, hat Sony nun wieder neue Titel für diese angekündigt. Ab dem 28. Juni 2019 könnt ihr euch demnach gleich über vier Neuzugänge freuen. Der namhafteste Vertreter ist dabei vermutlich das Action-Epos Horizon: Zero Dawn, welches in der Complete Edition künftig ganz offiziell für 19,99 Euro erhältlich sein wird.

Zu diesem standardmäßigen Preis aller im Rahmen der PlayStation Hits verfügbaren Titel erhaltet ihr zum genannten Termin außerdem:

Bereits in den Vormonaten waren weitere populäre PS4-Hits wie Resident Evil 7: Biohazard, Tales of Berserie oder auch Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 in der Budget-Reihe verfügbar. Das komplette Line-up der PlayStation Hits könnt ihr euch weiter unten zu Gemüte führen.

Vorher weisen wir euch nämlich auch auf ein neues Konsolen-Bundle hin, das in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, erhältlich ist. Im PlayStation-Hits-Paket erhaltet ihr:

Jet Black PlayStation 4 1TB

DualShock 4 Wireless-Controller in Jet Black

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Folgende Spiele sind nun als PlayStation Hits für lediglich 19,99 Euro offiziell erhältlich: