Das sind die erfolgreichsten PS4-Titel in 2018

Das Spielejahr 2018 ist in den Büchern und auch Sony wirft noch ein letztes Mal einen Blick zurück. Nun hat man die Liste der erfolgreichsten PS4-Spiele veröffentlicht, die per Download im PlayStation Store erworben wurden.

Das digitale Geschäft nimmt in der Spielebranche seit Jahren immer weiter zu und läuft dem Retail-Geschäft langsam aber sicher den Rang ab. Folglich kommen digitalen Rankings und Verkaufscharts auch immer mehr Bedeutung zu. Jetzt hat Sony einen Blick zurück auf das Jahr 2018 geworfen und die erfolgreichsten PS4-Titel gekürt, die es auf die meisten Downloads via PlayStation Store gebracht haben.

Der am häufigsten heruntergeladene Titel für die PlayStation 4 war 2018 demnach der Shooter Call of Duty: Black Ops IIII. Der First-Person-Shooter gehört naturgemäß zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres, hat in diesem Fall aber sogar Platz 1 inne und erwehrt sich Rockstars Red Dead Redemption 2 auf Rang 2.

Die Top 10 der am häufigsten digital erworbenen PS4-Titel in 2018 im Überblick:

Call of Duty: Black Ops IIII Red Dead Redemption 2 Marvel’s Spider-Man God of War Grand Theft Auto 5 NBA 2K19 FIFA 19 Monster Hunter: World Far Cry 5 Madden NFL 19

Rankings wurden auch für weitere Kategorien veröffentlicht. Für PlayStation VR avancierte der Job Simulator zum erfolgreichsten Spiel. Im Free-to-Play-Bereich hat natürlich Fortnite: Battle Royale die Nase vorn; auf Rang 2 folgt hier mit H1Z1: Battle Royale ein weiterer Genre-Vertreter.