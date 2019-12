Pünktlich zu den Feiertagen gibt es für PlayerUnknown's Battlegrounds ein kleines Update, das erstmals auch ein fliegendes Vehikel in den Spielablauf integriert.

Bis jetzt konntet ihr ausschließlich beim Spielstart per Gleiter in PlayerUnknown's Battlegrounds durch die Lüfte fliegen, doch künftig wird sich das nun ändern. PUBG Corp. hat dem Battle-Royale-Hit nämlich ein neues Update spendiert, das ein neues Flugvehikel mit sich bringt.

Der Patch steht zunächst auf den Test-Servern PUBG Labs zur Verfügung. Dort könnt ihr von nun an den sogenannten Motor Glider ausprobieren, der später - in Abhängigkeit des Testlaufs - womöglich auch in die Live-Version des Titels integriert wird.

In einem der neuen Motor Glider finden zwei Spieler Platz, die das vertikale Element dadurch nutzen können. Da das Gefährt insgesamt recht offen gehalten ist, bietet dieses über die neue Möglichkeit hinaus aber keinen besonderen Schutz. Spieler können über das Flugobjekt neue Angriffswinkel ausprobieren und sich zu Nutze machen. Hauptaugenmerk dürfte jedoch auf der Tatsache liegen, dass ihr sehr schnell durch die Map reisen könnt. Trotzdem soll sich das neue Vehikel situationsabhängig nicht immer als die klügste Variante herausstellen.

