In PUBG könnt ihr ab sofort als Harley Quinn und der Joker herumlaufen - für den wohl unverschämtesten Skin-Preis des Jahres.

Erst gestern berichteten wir darüber, dass Harley Quinn und der Joker in ihren Versionen aus dem Film "Suicide Squad" bald als Skins in PlayerUnknown's Battlegrounds verfügbar sein sollten. Nun wissen wir, wie ihr an die beiden Verkleidungen kommt. Für "schlappe" 24,99 Dollar dürft ihr als Harley Quinn mit ihrem Baseballschläger in dem Battle-Royale-Shooter für Ärger sorgen. Richtig gelesen. Knapp 25 Dollar für einen Skin! wenn ihr lieber wie Jared Leto als der Joker aussehen wollt, kommt ihr mit 19,99 Dollar günstiger weg.

Hinzu kommt, dass die völlig überteuerten Skins nicht einmal so gut aussehen, wie auf der Ankündigungsseite angedeutet. Wir haben beide Bilder für euch zum Vergleich eingefügt.

Und so sieht das ganze im Spiel aus:

Die Aktion läuft glücklicherweise nur bis zum 30. Januar 2019. Ihr müsst also nur zwei Monate durchhalten, um nicht zufällig, unter welchen Umständen auch immer, doch auf diese Abzocke reinzufallen.

Vielleicht erinnert ihr euch an das "Avengers"-Event in Fortnite? Mit einem eigenen Modus zu Obermotz Thanos? Dann erinnert ihr euch sicher auch daran, dass diese Kooperation mit Marvel für Spieler vollkommen kostenlos war. Nur als Vergleich.