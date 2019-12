Das erst im November offiziell für den PC veröffentlichte Planet Zoo wird noch vor Weihnachten einen ersten Premium-DLC erhalten. In diesem wird es - passend zur Jahreszeit - gefühlt etwas frostiger zur Sache gehen.

Frontier Developments hat in einer Pressemeldung heute den ersten Premium-DLC zum noch jungen PC-Titel Planet Zoo angekündigt. Das sogenannte "Arctic Pack" läutet im Titel die Winterzeit ein und enthält vier neue Tierarten, zwei Szenarien sowie Hunderte neue Möglichkeiten der Landschaftsverschönerung. Begleitend zum kostenpflichtigen DLC wird es zudem auch ein kostenfreies Update für alle Spieler geben.

Das neue "Arctic Pack" wird ab dem 17. Dezember zum Preis von 9,99 Euro auf Steam erhältlich sein. Bei den vier neuen Tieren handelt es sich um den eleganten Polarwolf, den majestätischen Eisbär, das winterliche Rentier und das robuste Dickhornschaf. Diese könnt ihr künftig alle in euren Zoos aufziehen, pflege und erforschen.

Im Rahmen der beiden neuen arktischen Szenarien wird das Spiel um eine Reihe an Herausforderungen bereichert, die sich darum drehen, bestehende Zoos zu erweitern, Instand zu halten und sich um das Tierwohl und die Bildung der Besucher zu kümmern. Das bergige und verschneite Tundra-Biom, das in Norwegen angesiedelt ist, und an dessen Himmel man die Aurora sehen kann, sowie das trockene Wüstenbiom in Mexico werden euch vor neue Herausforderungen stellen.

Das begleitende kostenlose Update führt für alle Spieler ebenfalls einige neue Features ein. So gibt es nun einen anpassbaren Alters-Slider, um den Altersprozess der Tiere zu verlangsamen. Direkte Familienmitglieder werden jetzt im Tier-Info-Panel angezeigt, neue Heatmaps beinhalten Infos zu kriminellen Aktivitäten.