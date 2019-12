Auf dem PC ist das Rollenspiel-Sequel Pillars of Eternity II: Deadfire bereits seit Mitte 2018 erhältlich, nun gibt es endlich auch einen Release-Termin auf Konsolen.

Für zahlreiche RPG-Fans auf Konsolen hat das Warten bald endlich ein Ende, denn in einer Pressemeldung wurde heute der Release-Termin des gelungenen Pillars of Eternity II: Deadfire für PS4 und Xbox One bestätigt. Anfang kommenden Jahres wird der Titel nach dem PC-Release in 2018 nun auch für die beiden aktuellen Heimkonsolen von Sony und Microsoft zu haben sein.

Die Veröffentlichung auf den beiden weiteren Plattformen ist demnach für den 28. Januar 2020 vorgesehen. Der Release erfolgt sowohl auf PS4 als auch Xbox One dabei in zwei verschiedenen Varianten. Neben der 59,99 Euro teuren Standard Edition wird es zum Preis von 129,99 Euro auch eine Sammler-Edition geben: die Ultimate Collector's Edition. Diese bietet euch über das Hauptspiel hinaus folgende Inhalte:

Spiel Pillars of Eternity II: Deadfire (inklusive Patch 5.0)

alle DLCs: Beast of Winter, The Forgotten Sanctum, Seeker, Slayer, Survivor

25cm Od-Nua-Statue

Weltraumschwein-Schlüsselanhänger

3D-Sticker mit Metall-Optik

Premium Box

Ein Bild der Collector's Edition könnt ihr euch anbei ansehen.