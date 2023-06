Eine wichtige Rolle auf der heutigen Direct-Konferenz von Nintendo spielte natürlich Pikmin 4, handelt es sich dabei doch um den nächsten wichtigen Switch-Exklusivtitel. Von diesem dürft ihr euch noch vor dem Release im Juli selbst ein Bild machen.

Bereits im Vorfeld der heutigen Direct-Konferenz hatte Nintendo angekündigt, dass es auf dieser auch Neuigkeiten zu Pikmin 4 geben wird - und so kam es dann auch. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr euch den neuesten Serienableger für die Switch zulegen wollt, dann werdet ihr euch vom Titel selbst ein Bild machen können.

Auf besagter Direct wurde nämlich eine spielbare Demo von Pikmin 4 angekündigt, die noch vor dem Release der Vollversion am 21. Juli 2023 erhältlich sein wird. Schon ab Freitag in der neuen Woche, also dem 30. Juni 2023, wird diese Probierfassung via eShop zum Download bereit stehen. Ihr habt dann also ganze drei Wochen Zeit, euch anhand dieser Demo Gedanken zu machen, ob ihr zum Release-Tag zuschlagen wollt.

Der neueste Teil der Erfolgsreihe wird um einige neue Features bereichert. Dazu zählt auch ein Splitscreen-Multiplayer, von dem jedoch nicht klar ist, ob sich dieser schon in der Demo ausprobieren lässt. Ansonsten gibt es von der Direct natürlich einen frischen Trailer, der Eindrücke von neuen Gebieten wie einem mysteriösen Haus bietet.

Pikmin 4 - Trailer von der Nintendo Direct Wie zu erwarten war, hat Nintendo bei der Direct einen neuen Trailer zu Pikmin 4 gezeigt.

Auf die Veröffentlichung von Pikmin 4 könnt ihr euch indes auch anderweitig einstimmen, denn sowohl von Pikmin als auch Pikmin 2 gibt es ab sofort HD-Versionen für die Switch. Diese könnt ihr ab heute über den eShop beziehen und so noch einmal die klassischen Teile des Franchise genießen.

Alle weiteren wissenswerten Neuigkeiten von der heutigen Direct-Konferenz haben wir hier für euch zusammengefasst.