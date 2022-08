2K hat heute die Startzeit für PGA TOUR 2K23, das in Kürze erscheinende nächste Kapitel der Golfsimulation-Videospielreihe von HB Studio, festgelegt.

Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition sollen weltweit am Dienstag, den 11. Oktober 2022 für PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Die PGA TOUR 2K23 Standard Edition folgt am Freitag, den 14. Oktober 2022.

Cover-Athlet Tiger Woods steht an der Spitze einer Auswahl, die bei Veröffentlichung aus 14 männlichen und weiblichen Profis besteht, darunter Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson und andere. Ihr könnt als einer der Profis in Exhibition, im Multiplayer oder Divot Derby auf den Platz gehen oder beim Kampf um die Top-Platzierung in der Bestenliste gegen sie antreten, um im Modus PGA TOUR MyCAREER den FedExCup zu gewinnen.

Neben den Profis sind auch die Präsentationen im Fernsehübertragungs-Stil und das Kommentatorenteam mit Rich Beem und Luke Elvy erneut dabei; neu dazu kommt der englische Golfprofi und Moderator Henni Koyack.

Das Spiel wird bei Veröffentlichung 20 lizenzierte Kurse beinhalten. Unter den Neuzugängen sind der South Course des Wilmington Country Club, The Renaissance Club, St. George’s Golf and Country Club und weitere. Der im Genre führende Kurs-Designer ist ebenfalls zurück und bietet euch die Möglichkeit, eigene Traumkurse zu erstellen und mit der globalen Online-Community zu teilen.

Mit der bereits bekannten MyPLAYER-Individualisierung könnt ihr eure MyPLAYER genau wie Tiger mit Kleidung und Ausrüstung von Nike Golf, TaylorMade und Bridgestone Golf ausstatten. Es sind sogar noch mehr Bekleidungs-Optionen von lizenzierten Marken verfügbar, darunter adidas, Callaway Golf, FootJoy, Malbon Golf, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew und andere.