Seit längerer Zeit könnt ihr ihr euch für mobile Plattformen den Management-Ableger PES Club Manager zulegen. Diesem hat Konami nun ein umfassendes Update spendiert.

iOS- und Android-Gamer, die sich den PES Club Manager heruntergeladen haben, dürfen sich nun über ein umfassendes Update der Management-Simulation freuen. Konami hat nämlich jetzt den Patch für die neue Version 2.0 veröffentlicht.

Die neue Version 2.0 bringt vor allen Dingen auch zahlreiche Daten-Updates mit sich, schließlich werden alle Transfers der aktuellen Saison 2018/2019 endlich auch in den iOS- und Android-Ableger integriert. Das umfasst auch neue Vereinslogos, Kits und Spielerstatistiken.

Damit aber nicht genug, denn Konami spendiert dem Titel mit der "All-Star Series" auch einen komplett neuen Spielmodus. In diesem habt ihr die Möglichkeit, aus einem Pool von 18 vorbestimmten Spielern euer eigenes Team zusammenzustellen. Bei der Wahl der Startelf gelten für alle Spieler die gleichen Voraussetzungen, so dass in diesem Modus vor allen Dingen die richtige Stratgie und Tatik für den Erfolg verantwortlich sein sollen. Wer mindestens fünf Spiele in Folge im neuen Modus gewinnt, kann sich allerhand Belohnungen sichern.

Auch die Engine wurde im Übrigen grundlegend überarbeitet, so dass die Darstellung nun noch einmal deutlich realistischer ausfallen sollen. In Sachen Dribbling, Passen und Schießen wurden auch neue Mechaniken hinzugefügt; insgesamt soll dadurch auch das Gameplay abwechslungsreicher und dynamischer werden.