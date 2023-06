Anlässlich des Xbox Games Showcase wurden gleich zwei neue Persona-Titel für PC und Xbox angekündigt. Wie jetzt ergänzt wurde, erscheinen beide Spiele aber auch für weitere Plattformen.

Atlus hat unlängst ja sowohl Persona 3 Reload als auch Persona 5 Tactica offiziell angekündigt, nachdem zuvor entsprechende Gerüchte die Runde im Netz machten. Aufgrund des Auftritts erfolgte die Bestätigung dabei zunächst ausschließlich für PC, Xbox One und Xbox Series X/S, doch in beiden Fällen bleibt es nicht dabei.

Heute wurde nun ergänzt, dass das Remake Persona 3 Reload Anfang 2024 darüber hinaus auch für PC via Steam als auch PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich sein wird. In diesem Titel schlüpft ihr in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die "versteckte" Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Ihr erweckt eine unglaubliche Kraft und erkundet die Mysterien des Tartarus, kämpft für eure Freunde und sorgt dafür, dass sie sich für immer an euch erinnern.

Gegenüber dem Originalspiel wird die neue Reload-Variante über ein überarbeitetes Kampfsystem, eine moderne Grafik, ein allgemein verbessertes Spielerlebnis, besseren Sound ein eine nagelneue englische Sprachausgabe verfügen.

Das rundenbasierte Spin-Off Persona 5 Tactica hingegen wird neben dem Windows Store sowie Xbox Series X/S und Xbox One nun ebenfalls für PC via Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht. Zusätzlich wird auch Nintendos Switch mit dem Titel bedacht. Los geht es - das war schon bekannt - jeweils am 17. November 2023.

Worum geht's? Nach einem seltsamen Zwischenfall landen die Phantomdiebe in einem merkwürdigen Reich, in dem die Bewohner unter einem Tyrannen leben. Als sie von der Militärgruppe "Legionäre" umzingelt werden, schweben sie in höchster Gefahr. Doch dann kommt ihnen die mysteriöse Rebellin Erina zu Hilfe. Im Gegenzug für ihre Hilfe bietet sie der Gruppe ein verlockendes Angebot. Was verbirgt Erina und was steckt hinter dem Angebot, dass sie den Phantomdieben gemacht hat? Mithilfe mächtiger Personas und einer Auswahl an Waffen werden Feinde im taktischen RPG bekämpft!