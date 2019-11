Path of Exile 2

Nach langem Warten kündigte Blizzard Entertainment endlich Diablo IV an, doch Fans von düsteren Action-Rollenspiels bekommen auch eine Alternative. Etwas überraschend hat Grinding Gear Games nun nämlich Path of Exile 2 angekündigt.

Path of Exile gilt seit geraumer Zeit als echter Geheimtipp für Fans von Action-Rollenspielen. Anlässlich der ExileCon 2019 hat man an diesem Wochenende nun einen Nachfolger angekündigt.

Grinding Gear Games schickt mit Path of Exile 2 einen echten Konkurrenten zum unlängst bestätigten Diablo IV ins Rennen. Der Nachfolger zum Überraschungserfolg soll eine aus sieben Akten bestehende Story-Kampagne spendiert bekommen; darüber hinaus lässt sich auch im Nachfolger die Kampagne des ersten Teils weiterhin zocken.

Path of Exile 2 - Announcement Trailer Mit Path of Exile 2 schwingt sich neue Konkurrenz zu Diablo IV auf!

Das hat einen Grund, denn laut dem Studio sollen die alten und neuen Handlungsstränge in das gleiche, zwischen beiden Titeln geteilte Atlas-Endgame münden. Insoweit werden auch alle über die Jahre veröffentlichten Erweiterungen und Engine-Verbesserungen in Path of Exile 2 erhalten bleiben.

Das Sequel ist thematisch 20 Jahre nach den Ereignissen des erste Path of Exile angesiedelt. Es wird 19 neue Ascendancy-Klassen sowie ein neues Skill-Gem-System geben. Auf diesem Weg möchte Grinding Gear Games die bestehenden Frustmomente des alten Systems beheben, aber dennoch ausreichend Spieltiefe bieten.

Auch die Fortschritte in Sachen Rüstungen und Waffen werden überarbeitet, es gibt neue Charaktermodelle und Animationen, aber alle alten Mikrotransaktionen werden auch im neuen Spiel noch kompatibel sein.

Die Entwicklungsarbeiten befinden sich noch in einem frühen Stadium, weshalb es auch noch keinen Release-Termin gibt. Ende 2020 soll es jedoch eine Beta-Testphase geben.