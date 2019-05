Seit drei Jahren treibt Overwatch mittlerweile erfolgreich sein Unwesen - und das wird von Blizzard Entertainment natürlich auch in diesem Jahr wieder ausgiebig gefeiert.

Was Blizzard Entertainment anpackt, wird in den allermeisten Fällen gewissermaßen zu Gold. Das war auch im Mai 2016 so, als man sich mit Overwatch an einer komplett neuen Marke versuchte, die nicht StarCraft, WarCraft oder Diablo im Namen trägt. Trotzdem fand das Online-Actionspiel schnell eine große Anhängerschaft, so dass sich der Titel konstant am Markt hält.

In diesen Tagen feiert Blizzard daher nun das dritte Jubiläum seit dem ursprünglichen Release - und das wird auch 2019 wieder mit einem speziellen In-Game-Event gefeiert. Das entsprechende Jubiläums-Event soll noch in dieser Woche ab dem morgigen 21. Mai durchstarten und wird dann bis zum 10. Juni auf PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen andauern.

Was erwartet euch im Rahmen des saisonalen Events? Blizzard verspricht wie gewohnt jede Menge neuer Skins, Tänze, Sprays und mehr. Zudem werden auch alle früheren saisonalen kosmetischen Extras und viele der vergangenen Brawls wieder verfügbar sein. Wer bislang noch keine Anschaffung getätigt hat, kann den Titel zudem im Rahmen der Gratis-Tage einmal gefahrlos ausprobieren.

Konkret werden die Inhalte von offizieller Seite wie folgt angegeben:

NEUE EXTRAS

Das Jubiläumsevent umfasst sechs neue legendäre und drei epische Skins.

Baptiste, Ashe und Wrecking Ball warten mit neuen Tanz-Emotes auf.



DIE FAVORITEN KOMMEN ZURÜCK

Während des Jubiläumsevents werden vergangene saisonale kosmetische Extras wieder verfügbar, darunter auch die beliebten Tanz-Emotes der letzten Jahre.

Vergangene saisonale Brawls kehren in die Arcade zurück und wechseln in einer täglichen Rotation. Dazu zählen auch alle Brawls des Overwatch-Archivs.



GRATISTAGE

Overwatch und das Jubiläumsevent sind während unserer Gratistage vom 21. bis zum 28. Mai kostenlos spielbar.

Konsolenspieler können den Download vorab starten und schon ab heute die Overwatch-Gratistage auf Xbox One oder PlayStation 4 herunterladen.