Das erwartet euch in der neuen Bastion-Herausforderung

Blizzard Entertainment will Spieler von Overwatch weiter bei der Stange halten und hat jetzt die neueste Herausforderung rund um Bastion gestartet. Wir verraten euch hier, was euch beim aktuellen In-Game-Event erwartet.

Das neue Event "Bastions Baustein-Herausforderung" ist ab sofort für einen begrenzten Zeitraum im Actionspiel-Dauerbrenner Overwatch von Blizzard Entertainment verfügbar. In diesem könnt ihr mit dem wissbegierigen Roboter auf Erkundungstour gehen.

Seit dem gestrigen 17. September und noch bis zum 30. September könnt ihr euch in der neuesten Challenge insgesamt fünf Sprays, sechs Spieler-Icons und einen legendären Skin verdienen, namentlich Baustion. Es erwarten euch also in der Summe ganze zwölf neue Belohnungen.

Wie funktioniert das Ganze? Durch Siege in der Schnellsuche, in Ranglisten-Matches oder in der Arcade könnt ihr euch ein neues Spieler-Icon, neue Sprays und den epischen Skin verdienen. Die Voraussetzungen sehen dabei wie folgt aus:

3 Spiele gewinnen | 2 Spieler-Icons

6 Spiele gewinnen | + 2 neue Sprays

9 Spiele gewinnen | + neuer legendärer Skin: Baustion

Overwatch - Bastions Baustein-Herausforderung Trailer Mit Bastions Baustein-Herausforderung hat Blizzard das nächste Event mit legendärem Skin in Overwatch gestartet.

Weitere Sprays und Icons gibt es per Twitch-Drops. Dazu müsst ihr vor, während oder nach den Matches teilnehmende Streams auf Twitch anschauen. In Abhängigkeit von der Dauer sind die Belohnungen wie folgt gestaffelt:

2 Stunden zuschauen | 1 neues Spray

4 Stunden zuschauen | + 2 neue Spieler-Icons

6 Stunden zuschauen | + 2 neue Sprays und 2 neue Spieler-Icons