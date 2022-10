Es wird einfach nicht besser. Nachdem Blizzard schon zwei Charaktere aus dem Spiel genommen hat, muss nun eine Map ebenfalls auf die Strafbank. Der Grund: Performance-Probleme.

Ja, Overwatch 2 mag trotz Serverproblemen und anderen Widrigkeiten einen starken Start gehabt haben. Das ändert aber nichts daran, dass der Titel noch immer nicht fehlerfrei läuft und Blizzard hart daran arbeitet, den Heldenshooter in einen spielbaren Zustand zu bringen. Bereits seit geraumer Zeit sitzen die Charaktere Torbjörn und Bastion auf der Strafbank, um ihre Fähigkeiten überarbeiten zu lassen. Während der Roboter in sämtlichen Modi gesperrt ist, darf der Handwerker-Zweg zumindest im Quickplay noch ranklotzen.

>> Die 10 besten Shooter 2021: Das Jahr traf ins Schwarze! <<

Nun gibt es ein weiteres Update von Seiten Blizzards und das ist wieder nicht von positiver Natur. Betroffen ist die Map Junkertown, die es bereits seit dem ersten Teil gibt. Auch sie fliegt vorerst aus dem Spiel. Als Grund gibt Blizzard einen Bug an, der zu Performance-Problemen bei der Grafik führt. Man arbeite mit Hochdruck daran, den Fehler auszubügeln, so dass die Map zeitgleich mit Torbjörn und Bastion wieder ins Spiel findet. Laut aktuellem Zeitplan ist das am 25. Oktober soweit.

Den Fans dürfte diese Info sauer aufstoßen, wirklich überraschen wird sie aber wohl niemanden mehr. Von Beginn an gab es Serverprobleme, für manche Spieler waren gar weite Teile des Charakterfeldes gar nicht spielbar. Mittlerweile läuft Overwatch 2 einigermaßen sauber, dem Ruf des Titels hat der vermurkste Launch aber sicherlich nicht gut getan.