Ori and the Will of the Wisps

Das atmosphärische Ori and the Blind Forest avancierte für Microsoft durchaus zum Indie-Erfolg, weshalb Ori and the Will of the Wisps noch einen drauf setzen soll. Allerdings wird das nun erst später der Fall sein, als zunächst geplant.

Fernab der ganz großen Blockbuster ist sicherlich Ori and the Will of the Wisps einer der künstlerisch wertvollsten und auch wichtigsten kleineren Titel, die sich bei Microsoft in Arbeit befinden. Im Rahmen der The Game Awards 2019 hatte das Spiel nun nach längerer Zeit mal wieder einen Auftritt und bekam frische Spielszenen in Form eines Gameplay-Trailers spendiert. Es gab allerdings auch traurige Neuigkeiten zu verkünden.

Das Sequel Ori and the Will of the Wisps war nämlich bereits für den 11. Februar 2020 bestätigt gewesen, doch dieser Veröffentlichungstermin kann leider Gottes nicht eingehalten werden. Im Zuge der Preisverleihung wurde nun bekannt, dass der Release einen Monat nach hinten rutscht und nun am 11. März 2020 erfolgen soll. Hintergründe zur Verzögerung nannten die Entwickler der Moon Studios nicht.

Ori and the Will of the Wisps war erstmals im Rahmen der E3 2017 angekündigt worden. Bis zum Release sind dann schlussendlich doch mehr Jahre ins Land gegangen, als zunächst geplant. Der Titel wird Teil des Xbox-Play-Anywhere-Programms sein und wird damit mit einem einzelnen Kauf sowohl auf Windows PC als auch Xbox One spielbar sein.