One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Schon länger ist es her, dass One Punch Man: A Hero Nobody Knows angekündigt wurde. Jetzt gibt es endlich auch einen konkreten Release-Termin.

Bandai Namco hat in einer Pressemeldung nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht, was den Release-Termin des kommenden One Punch Man: A Hero Nobody Knows betrifft. Der bislang nicht konkret anberaumte Titel soll demnach Anfang kommenden Jahres erhältlich sein.

Interessierte dürfen sich den 28. Februar 2020 rot im Kalender anstreichen; an diesem Tag erscheint der Titel gleichermaßen für PC, PS4 und Xbox One - also alle unterstützten Plattformen. Frühentschlossene können sich des Weiteren Vorbesteller-Boni sichern, die ebenfalls bestätigt wurden:

Ein früherer Zugang zu der alternativen Version von Saitama: Saitama (Traumversion). Dieser Saitama entspringt direkt aus seinem Traum und erlaubt einen fairen Kampf und verhindert den Sieg über seiner Gegner mit einem Schlag.

Ein exklusiver Avatar: Saitama-Maske

Zwei exklusive Outfits: Saitama (Trikot) und Saitama (Schwarzer Anzug)

Daneben wurden zudem noch drei weitere Charaktere für das Spiel bestätigt. Bei diesen handelt es sich um:

Metal Knight: Ein S-Klasse-Held, der den 6. Rang des Heldenvereinigungs-Rankings belegt. Nur wenige kennen seine Identität, da er exklusiv mit einem ferngesteuerten Roboter kämpft.

Stinger: Einer der aufsteigenden Stars der Heldenvereinigung und ein A-Klasse-Held. Er ist vor allem als talentierter Speerkämpfer bekannt.

Melzargard: Ein besonders mächtiges Alien, das vollständige Kontrolle über seine Körperform hat und verschiedenste Formen annehmen kann. Seine unvorhersehbaren Angriffe machen ihn als Gegner besonders gefährlich.

Der Titel wird zum Release sowohl englische als auch japanische Voice-Over sowie deutsche Untertitel beinhalten. Einen neuen Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch anbei ansehen.