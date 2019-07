Lorne Lanning deutet mehrere Ankündigungen für Switch an!

Lorne Lanning, der Chef von Oddworld Inhabitants sagt der Switch ein Jahr im Zeichen von Oddworld voraus. Können wir vielleicht sogar Soulstorm erwarten?

Oddworld Inhabitants scheint einige Ankündigungen für die Switch im Jahr 2019 in der Hinterhand zu haben. In einem Interview mit Variety hat der Mitbegründer des Studios eindeutig angeteasert, dass die Nintendo-Konsole noch in diesem Jahr Spiele aus dem Oddworld-Universum bekommen wird.

Auf die Frage, ob das Studio damit fortfahren werde, die alten Oddworld-Spiele zu überarbeiten und sich als nächstes Munch's Oddysee vornehme, antwortete Lenning: "Wenn es eine Nachfrage gibt, werden wir Spiele aus unserem Katalog überarbeiten und erweitern. Ihr könntet von etwas in dieser Richtung sogar sehr bald hören. Wir haben bereits Strangers Vergeltung für die Switch angekündigt und werden nach der E3 noch weitere Ankündigungen mit Bezug auf die Switch machen. Ich kann schon jetzt verraten, dass ich glaube dass Oddworld-Fans, die eine Switch besitzen, 2019 für ein Oddworld-Jahr halten werden."

Dass ältere Spiele aus der Reihe auf die Switch geportet werden, dürfte damit geklärt sein, ziemlich sicher ist auch eine Switch-Version des Abe's-Oddysee-Remakes New 'n' Tasty. Die eigentlich spannende Frage ist allerdings, ob auch eine Switch-Version des kommenden Oddoworld: Soulstorm gemeint ist, das 2020 erscheinen wird.

Dieses Wohlwollen wirkt vor dem Hintergrund eines Interviews mit Lenning 2017 rechtmerkwürddig. Damals äußerte sich der Studiogründer noch sehr kritisch ablehnend über den möglichen Erfolg der Switch und machte dabei sogar eine recht pietätlose Bemerkung über den zuvor verstorbenen Nintendo-Chef Satoru Iwata, für welche er sich im Nachhinein entschuldigte. Der Erfolg der Konsole scheint nun einen Sinneswandel ausgelöst zu haben. Geld stinkt eben nicht.