GRID Legends & mehr: Sieben neue Spiele in der Cloud

NVIDIA GeForce NOW

Auch in dieser Woche feiert NVIDIA wieder den GeForce NOW Thursday aka GFN Thursday - und liefert im Zuge dessen wieder frisches Spielefutter für alle Nutzer des Cloud-Gaming-Dienstes.

Prominentester Neuzugang bei GeForce NOW an diesem Donnerstag ist vermutlich GRID Legends. Das Rennspiel von Electronic Arts lässt sich nun auch über NVIDIAs Cloud-Gaming-Dienst zocken und liefert damit frischen Nachschub für alle Racing-Fans.

Es gibt aber insgesamt sieben Neuzugänge, welche die Spielebibliothek in der Cloud bereichern. Dazu zählt dann auch das neue Actionspiel Scars Above. Losgelöst von diesen neuen Vollversion erhält Year 8 des Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege Einzug und liefert mit Braava einen neuen Angreifer aus Brasilien.

Nachfolgend die vollständige Liste der Spiele, die zum Wochenende bei GeForce NOW Einzug erhalten:

Hotel Renovator (Neuer Release auf Steam)

Clash: Artifacts of Chaos (Neuer Release auf Steam, 9. März)

Figment 2: Creed Valley (Neuer Release auf Steam, 9. März)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Neuer Release auf Steam, 9. März)

Big Ambitions (Neuer Release auf Steam, 10.März)

Call of the Sea (Kostenlos auf Epic Games, 9. März)

GRID Legends (Steam und EA)

Scars Above (Steam)