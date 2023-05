NVIDIA legt nach. Gleich drei Modelle der RTX 4060 wurden angekündigt und davon erscheint eins bereits im Mai und das könnte so richtig spannend werden, wenn die aktuellen Gerüchte stimmen.

Bisher hat NVIDIA mit der Ada-Lovelace-Generation vor allem High-End und obere Mittelklasse bei den Grafikkarten abgedeckt. Doch nun geht es auch in niedrigere Preisregionen und das könnte in ein spannendes Duell ausarten. Denn die Gerüchteküche munkelt schon seit geraumer Zeit, dass auch AMD im Mai ein neues Modell ankündigen will und zwar eine Radeon RX 7600.

Spannend wird das Ganze deswegen, weil NVIDIA bereits am 24. Mai ein erstes von drei RTX-4060-Modellen auf den Markt bringen will. Dabei handelt es sich offenbar um eine RTX 4060 Ti mit 8 GB VRAM, die preislich auf dem Niveau der RTX 3060 Ti liegen soll, nämlich bei 439 Euro. Ausgehend von den ersten Spezifikationen wird die Karte auch leistungstechnisch in etwa auf deren Niveau liegen, verfügt aber über DLSS 3 als Leistungsverstärker.

Im Juli sollen dann zwei weitere Modelle folgen. Als neues Einstiegsmodell kommt eine RTX 4060 mit 8 GB VRAM, die ab 329 Euro zu haben sein soll.Die RTX 4060 wird also die RTX 3060 ersetzen, auch hier mit deutlich höherer Effizienz und dem Bonus von DLSS 3. Könnte also eine kompetente Full-HD-Grafikkarte werden, die einem nicht gleich das Konto komplett abräumt. Schade nur, dass NVIDIA nur auf magere 8GB VRAM setzt, das könnte bei dem einen oder anderen Spiel durchaus etwas eng werden.

Überraschend ist, dass als dritte im Bunde eine Karte mit deutlich höherem VRAM folgen soll, nämlich eine RTX 4060 Ti als 16-GB-Variante für 549 Euro. Die beiden Ti-Modelle sind von den Spezifikationen her ansonsten identisch, abgesehen von einem etwas höheren TDP aufgrund des größeren Speichers.

Damit deckt NVIDIA nun ein weiteres Spektrum bei den Preisen ab und liefert leistungsstarke Full-HD-Karten, wobei die 4060 Ti durchaus auch ihre Berechtigung im Mainstream-1440p-Bereich haben könnte. Offen bleibt nun nur die Frage, ob und wann auch noch eine RTX 4050 als Einsteigerkarte folgt - für Notebooks kommt die GPU bereits zum Einsatz.