Neuer Monat, neue Spiele. Wie gewohnt, ist NVIDIA fleißig dabei, das Aufgebot des hauseigenen Cloud-Gaming-Dienstes GeForce NOW weiter auszubauen und im Juni kommt da so einiges.

NVIDIA GeForce NOW weitet das Angebot immer weiter aus. Nachdem erst kürzlich sogar erste Titel der Xbox Game Studios auftauchten, entsprechend der mit Microsoft getroffenen Vereinbarung, füllt sich die Liste der verfügbaren Spiele immer weiter und auch im Juni sind weitere Microsoft-Titel in Sicht.

Die Age of Empires-Reihe ist eine der am längsten laufenden RTS-Serien. Alle vier aktuellen Steam-Versionen werden noch in diesem Monat bei GeForce NOW erhältlich sein. Jeder Titel wird auch die neuesten Inhalte, Seasons und Updates unterstützen, wie die jüngste Erweiterung Return of Rome.

Diese Titel sind Teil von 20 Spielen, die im Juni zu den über 1.600 Spielen in der GeForce-NOW-Bibliothek hinzugefügt werden. Den Anfang machen zwei Spiele, die diese Woche zum Streamen verfügbar sind:

System Shock (Neuerscheinung auf Steam)

Killer Frequency (Neuerscheinung auf Steam, 1.Juni)

Weitere Titel, die im Juni erscheinen, sind:

Amnesia: The Bunker (Neuerscheinung auf Steam, 6.Juni)

Harmony: The Fall of Reverie (Neuerscheinung auf Steam, 8.Juni)

Dordogne (Neuerscheinung auf Steam, 13.Juni)

Aliens: Dark Descent (Neuerscheinung auf Steam, 20.Juni)

Trepang2 (Neuerscheinung auf Steam, 21.Juni)

Layers of Fear (Neuerscheinung auf Steam)

Park Beyond (Neuerscheinung auf Steam)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Neuerscheinung auf Steam)

Age of Empires: Definitive Edition (Steam)

Age of Empires II: Definitive Edition (Steam)

Age of Empires III: Definitive Edition (Steam)

Age of Empires IV: Anniversary Edition (Steam)

Derail Valley (Steam)

I Am Fish (Steam)

Golf Gang (Steam)

Contraband Police (Steam)

Bloons TD 6 (Steam)

Darkest Dungeon (Steam)

Darkest Dungeon II (Steam)

Geplant ist weiterhin, dass die Bibliotheken, die via GeForce NOW genutzt werden können, in absehbarer Zeit noch um den Windows Store ergänzt werden. Einen konkreten Termin dazu gibt es aber bisher nicht.