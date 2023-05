NVIDIA stockt das Portfolio des Cloud-Gaming-Dienstes GeForce NOW auch im Mai weiter auf und spart dabei nicht an den neuen und kommenden Releases.

Das Portfolio von GeForce NOW, NVIDIAs Cloud-Gaming-Dienst ist ohnehin nicht gerade klein dank umfangreicher Angebote aus euren Stea,-, Epic-Games-, Ubisoft- und GOG-Bibliotheken und im Mai kommen wieder 16 weitere Titel hinzu, darunter einige neue Releases direkt ab dem Launch.

Los geht es mit dem frisch veröffentlichten Strategiemonster Age of Wonders 4, das heute in die Cloud geht. Der Herr der Ringe: Gollum erscheint am 25. Mai direkt am Launch-Tag auf GeForce NOW und spielt parallel zu den Ereignissen, die in The Fellowship of the Ring beschrieben werden. Jeder Herr der Ringe- oder Adventure-Fan wird dieses Action-Adventure-Spiel genießen, indem er in die Rolle von Gollum schlüpft und seine Seite der Geschichte erlebt, während er einige der mächtigsten Charaktere von Mittelerde überlistet. Die Gollum-Abenteuer erlebt ihr zudem mit RTX und DLSS und das ganz ohne fette Grafikkarte in eurem Rechner.

Zwei neue Spiele werden diese Woche in die GeForce-NOW-Bibliothek aufgenommen:

Age of Wonders 4 (Steam)

Showgunners (Steam)

Im Laufe des Mai folgen dann folgende Titel:

Occupy Mars: The Game (Release 10. Mai auf Steam)

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Release 11. Mai auf Steam)

Far Cry 6 (Release 11. Mai auf Steam)

Tin Hearts (Release 16. Mai auf Steam)

The Outlast Trials (Release 18. Mai auf Steam)

Warhammer 40,000: Boltgun (Release 23. Mai auf Steam)

Blooming Business: Casino (Release 23. Mai auf Steam)

Railway Empire 2 (Release 25. Mai auf Steam)

Der Herr der Ringe: Gollum (Release 25. Mai auf Steam)

Above Snakes (Release 25. Mai auf Steam)

System Shock (Release 30. Mai auf Steam)

Conqueror’s Blade (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Patch Quest (Steam)

The Ascent (Steam)

Und noch eine gute Nachricht: bis zum 21. Mai läuft noch eine Rabattaktion, während der ihr die sechsmonatige Priority-Mitgliedschaft für 29,99 statt 49,99 Euro antreten könnt. Die Priority-Mitgliedschaft sorgt für kürzere Wartezeiten, längere Spielsessions und RTX ON für unterstützte Spiele.