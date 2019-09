Dürfen sich Nintendo-Fans schon bald wieder über Neuankündigungen für die Switch freuen? Ein Leak legt nahe, dass es schon bald eine neue Direct-Konferenz geben könnte.

Regelmäßig strahlt Nintendo die Videokonferenzen Nintendo Direct aus, um neue Spiele für Switch anzukündigen oder nahende Titel ausführlich samt zahlreicher Features zu präsentieren. Solche Direct-Konferenzen werden im Regelfall erst unmittelbar vorher offiziell angekündigt, schenkt man einem neuen Leak aber Glauben, dann könnt ihr euch schon jetzt auf eine neue Direct in dieser Woche einstellen.

Nachdem in der internen Datenbank von GameStop unlängst etliche unangekündigte Switch-Spiele aufgetaucht warten, deutete schon Einiges auf eine bevorstehende Direct-Konferenz hin; diese könnt nun in der neuen Woche bereits Anfang September ausgestrahlt werden. Das jedenfalls behauptet Emily Rogers, die eine hervorragende Reputation als Leakerin von Nintendo-Events hat und schon häufiger ins Schwarze traf. Unter anderem leakte sie auch die im Februar ausgestrahlte Direct in diesem Jahr bereits zutreffend.

Mit Sabi sprang in der Folge eine weitere zuverlässige Nintendo-Leakerin auf und legte durch eine rethorische Frage bei Twitter nahe, dass die Informationen von Rogers zutreffend sind. Die Chancen stehen also gut, dass die nächste Direct tatsächlich schon in den kommenden Tagen auf uns zukommt.

Sollte sich der Leak bestätigen und an der GameStop-Datenbank etwas dran sein, dann erwarten uns wohl gleich mehrere neue Spiele für die Nintendo Switch. Zudem könnte das im September erscheinende The Legend of Zelda: Link's Awakening einen größeren Auftritt haben, ebenso Luigi's Mansion 3. Und dann steht in diesem Jahr ja auch noch Pokémon Schwert / Schild auf dem Plan, das in einer neuen Direct eine größere Rolle spielen könnte. Wir halten euch auf dem Laufenden!