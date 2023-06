Sony hat ihn bereits abgewickelt, die meisten weiteren Unternehmen folgen mit ihren großen Sommer-Showcases in den kommenden Tagen. Nur Nintendo fehlt bekanntermaßen, doch gerüchteweise steht die nächste Direct-Konferenz schon auf dem Plan.

Vor wenigen Wochen hat Sony seinen PlayStation Showcase ausgestrahlt, morgen folgt das Summer Game Fest und im Anschluss gibt es größere Übertragungen von Microsoft oder Ubisoft. Im Konzert der Großen fehlen insoweit nur noch wenige Hersteller, darunter eben Nintendo. Von den Japanern ist im Juni wohl keine neue Direct-Konferenz zu erwarten, zu lange wird diese aber gerüchteweise aber auch nicht mehr auf sich warten lassen.

Mit Jeff Grubb hat sich nun einer der renommiertesten Insider der Spielebranche zu Wort gemeldet und im Rahmen der neuen Ausgabe des Podcasts Giant Bomb vom 6. Juni zum Besten gegene, dass hinter den Kulissen die Gerüchteküche in Bezug auf eine neue Nintendo Direct bereits brodle. Demnach höre er, dass "etwas" von Nintendo für Juli dieses Jahres geplant sei. Unklar sei jedoch, ob es sich dabei um eine umfassende Direct-Konferenz mit vielen Spielvorstellungen für die Switch handelt oder eher um eine Direct Mini mit Fokus auf einige Entwicklerpartner. Grubb selbst jedenfalls fände es "seltsam" wenn es sich im Juli dann um eine große Direct-Ausgabe handeln würde, da Nintendo in diesem Monat ein solches Event eigentlich seit 2017 nicht mehr abgehalten habe.

Behält Nintendo das bisherige Prozedere bei, dann wäre Mitte September ein heißerer Tipp für eine große Direct-Ausgabe. Das schließe eine kleinere Übertragung beispielsweise im Juli längst nicht aus; auf dieser könnten beispielsweise die Post-Launch-Pläne für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommuniziert werden. Auch eine Direct Mini mit Fokus auf Pikmin 4 wäre eine Möglichkeit, denn der First-Party-Titel ist für eine Veröffentlichung am 21. Juli eingeplant und könnte so noch einmal ausführlicher präsentiert werden.

In diesem Jahr hat Nintendo bislang zwei Direct-Ausgaben ausgestrahlt, eine drehte sich im März aber ausschließlich um den Super-Mario-Film. Die Ausgabe im Februar war allerdings umfangreich und zeigte rund 40 Minuten Inhalte aus kommenden Spielen mit Fokus auf Veröffentlichungen im ersten Halbjahr 2023.