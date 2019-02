Da ist das Ding: Nintendo hat endlich die lange überfällige Direct angekündigt. Wann sie ausgestrahlt, was gezeigt wird und wie lange sie geht, das erfahrt ihr hier bei uns.

Seit Anfang des Jahres gab es ein Gerücht nach dem anderen, bis auf das letzte war keines davon wahr. Nun ist es endlich offiziell: Morgen, am 13. Februar um 23 Uhr wird eine neue Nintendo Direct ausgestrahlt. In 35 Minuten wird das Unternehmen seinen Fahrplan für die kommenden Monate bekanntgeben. Viel lässt sich dem Ankündigungs-Tweet nicht entnehmen, außer, dass sicher mit Fire Emblem: Three Houses für die Switch zu rechnen sein wird. Da es sich aber um keine dedizierte Fire-Emblem-Direct handelt, werden wir natürlich auch andere Spiele zu sehen bekommen.

Ein sicherer Kandidat dürfte Yoshi's Crafted World sein, das bislang einzige First-Party-Spiel für die Switch, das für das Jahr 2019 schon ein Datum hat. Auch Daemon X Machina, wurde bereits letztes Jahr auf der E3 angekündigt, ohne dass es seither viel davon zu hören gab. Ein besonders heiß erwartetes Spiel dürfte Animal Crossing sein, das vergangenen Herbst im Rahmen der letzten Direct angeteasert wurde. Es soll ebenfalls 2019 in den Handel kommen. Auf der Wii U glänzte die entspannte Simulationsreihe mit Abwesenheit und ließ sich nur in Form von amiibo-Verkaufssoftware blicken.

>> Metroid Prime 4: Schock - Entwicklung wird komplett neu aufgerollt!

Mit Bayonetta 3, Luigi's Mansion 3 und der 8. Pokémon-Generation hat Nintendo definitiv einige heiße Eisen im Feuer, die über das trockene erste Halbjahr 2018 hinwegtrösten können. Nach der komplett von vorne beginnenden Entwicklung von Metroid Prime 4 durch Retro Studios werden wir dieses Spiel längere Zeit erst einmal nicht mehr sehen. Dafür wird immer wieder über eine Neuauflage der Metroid Prime Trilogy spekuliert, die für die Wii erschien. Auch ein Port von Pikmin 3, das für Wii U erschien und eine Switch-Version von Spyro: Reignited Trilogy stehen im Raum. Schließlich müssen wir auch noch Gameplay zu Joker für Super Smash Bros. Ultimate sehen.

Auf welche Ankündigungen freut ihr euch? Glaubt ihr, dass Nintendo zu all den großen Titeln etwas zu zeigen hat? 35 Minuten müssen schließlich gefüllt werden. Oder macht ihr euch gar nicht erst allzu große Hoffnungen, um nicht enttäuscht zu werden?