Bekanntermaßen hält sich Nintendo nur selten mit langwierigen Ankündigungen der Direct-Streams auf. So ist es auch dieses Mal, denn flugs wurde für morgen ein Nintendo Direct angekündigt.

Während man bei anderen Publishern schon Wochen im Voraus weiß, wann der nächste Livestream ansteht, geht Nintendo zumeist etwas kurzfristiger zur Sache. So wundert es wenig, dass der Switch-Hersteller am Nachmittag für den morgigen Tag ein neues Nintendo Direct angekündigt hat.

Wie üblich ohne viel Blabla und wenig Hinweise, was es zu sehen gibt. Der Stream soll am Mittwoch, den 21. Juni um 16 Uhr stattfinden und wird auf dem Youtube-Kanal von Nintendo übertragen.

Das Event könnte allerdings recht interessant werden, denn Nintendo will sich rund 40 Minuten lang mehr oder minder ausschließlich Titeln widmen, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen - darunter auch Pikmin 4. Spannend wird, ob Nintendo noch eine dicke Überraschung im Gepäck hat, denn an sich ist die Releaseliste für den Rest des Jahres relativ überschaubar. Abgesehen von Everybody 1-2 Switch oder dem nächsten DLC zu Pokémon Scarlet and Violet steht nicht mehr so irrsinnig viel an.

Na gut, lassen wir uns also überraschen, ob sich der Großteil des Streams um Pikmin 4 dreht, das immerhin bereits im Juli erscheint oder Nintendo noch einen Patrone im Magazin hat, mit der wir noch nicht so rechnen.

Whatever, bookmarked euch die Seite und schaut euch den Kram morgen Nachmittag in Ruhe an: