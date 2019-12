In dieser Woche lassen es Entwickler und Publisher ein letztes Mal krachen, bevor es in die wohlverdiente Weihnachtspause geht. Nicht nur Sony zeigt noch eine Ausgabe des Videoformats "State of Play", auch Nintendo lässt sich nicht bitten.

Diese Woche könnte durchaus noch einige interessante Ankündigungen zu bieten haben, bevor es zwischen den Feiertagen auch in Sachen Videospielen eher ruhig zugehen dürfte - zumindest was Neuigkeiten betrifft. Am morgigen Dienstag strahlt Sony am Nachmittag eine letzte Ausgabe von "State of Play" in diesem Jahr aus - und auch Nintendo hat jetzt eine Übertragung angekündigt.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine vollwertige Direct-Konferenz, so dass die Japaner keine Neuigkeiten zu den wichtigen Blockbustern und First-Party-Spielen für die Switch parat haben wird. Stattdessen steht noch eine letzte Präsentation im Format "Indie World" im Jahr 2019 auf dem Programm.

Diese wird ebenfalls am morgigen Dienstag, den 10. Dezember 2019, im Netz zu sehen sein. Wer dabei sein möchte, muss um 19:00 Uhr deutscher Zeit den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo einschalten.

Was gibt es zu sehen? In der rund 20-minütigen Übertragung sollen allerhand neue Indie-Hits und -Perlen für die Switch gezeigt werden. Weitere Informationen folgen dann am morgigen Dienstag.

Zum Ausklang des Jahres steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch noch die diesjährige Ausgabe der The Game Awards. Auf der renommierten Preisverleihung sind vermutlich die wichtigsten verbleibenden Neuankündigungen in diesem Jahr zu beobachten.