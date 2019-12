Nintendo packt kurz vor Weihnachten noch einmal den Sack mit den Geschenken aus und spendiert Abonnenten von Switch Online gleich ganze sechs neue NES- und SNES-Klassiker im Rahmen ihres Abonnements. Wir verschaffen euch hier einen Überblick über die Neuzugänge!

Switch Online ist vor allen Dingen notwendig, um Switch-Titel online zocken zu können. Darüber hinaus bietet euch aber auch Nintendo regelmäßig kostenfreie Spiele an, bei denen es sich jedoch um NES- und neuerdings SNES-Titel handelt; diese richten sich also vor allen Dingen auch an die Retro-Fans unter euch.

Setzte man früher auf einen monatlichen Rhythmus, veröffentlicht Nintendo die neuen Titel nun eher in einem Turnus nach eigenem Gusto. Der letzte Release ist schon etwas her und so ist es erfreulich, dass es nun immerhin gleich ganze sechs Neuzugänge gibt. Darunter befinden sich vier neue SNES-Spiele sowie zwei neue NES-Titel. Namhaftester Vertreter der Neuzugänge ist sicherlich Star Fox 2 aus der SNES-Ära, aber auch der Rest kann sich durchaus sehen lassen:

SNES-Neuzugänge bei Switch Online

Star Fox 2

Super Punch-Out!!

Kirby Super Star

Breath of Fire II

NES-Neuzugänge bei Switch Online

Journey to Silius

Crystalis

Die Veröffentlichung geht in der kommenden Woche am 12. Dezember 2019 über die Bühne. Weitere Eindrücke könnt ihr im beigefügten Video sammeln, welches die einzelnen Spiele jeweils kurz zeigt.