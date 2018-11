Die Switch von Nintendo unterstützt auch Apps – wie sich das heutzutage so gehört. Allerdings ist die Versorgung mit Streaming noch recht mau. Da käme es nur gelegen, wenn ein sehr populärer Vertreter womöglich bald verfügbar wäre.

Auf der Switch gibt es in Sachen Video-Streaming bislang lediglich eine Hulu-App. Selbst Branchengröße Netflix ist auf der Hybrid-Konsole noch nicht mit einer eigenen App vertreten. Jetzt gibt es aber Gerüchte, dass die Nintendo-Konsole demnächst eine andere populäre Videoplattform erhalten könnte.

Die Rede ist von YouTube. Besucher des Gaming-Forums ResetEra berichten, dass sie auf der Nintendo-Plattform Vorschläge für eine YouTube-App erhalten, wenn sie auf der Nintendo-Webseite nach Spielen suchen. Bislang gibt es noch keine Produktseite für eine solche App, aber das vorhandene Logo und allein die Tatsache, dass der Vorschlag von Nintendo selbst auf der Plattform unterbreitet wird, lässt viele Spieler vermuten, dass es wohl nicht mehr lange dauern wird, bis YouTube auf der Switch aufschlägt.

Solche Vorschläge tauchen im Übrigen nicht nur in den Vereinigten Staaten auf, sondern auch in Europa. Die französische Webseite NintendHome berichtet von ähnlichen Vorschlägen für die YouTube-App auf dem alten Kontinent.

Die Switch verfügte zum Start im März 2017 über keinerlei Streaming-Apps. Hulu startete seine Anwendung erst im November 2017. Was Netflix betrifft, so sagte das Unternehmen zuletzt im Januar dieses Jahres, dass man "die Möglichkeit weiterhin untersuche", eine Netflix-App auf die Switch zu bringen. Seither hat man aber nichts mehr gehört. Mit Niconico gibt es ansonsten nur in Japan noch einen weiteren Streaming-Dienst für die Switch.