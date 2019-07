Die Nintendo Switch Lite wurde unlängst nach vielen Gerüchten offiziell vorgestellt, doch die Spekulationen rund um ein leistungsstärkeres reguläres Modell haben sich bis dato noch nicht bestätigt. Dennoch gibt es diesbezüglich nun neue vermeintliche Infos zur technischen Ausstattung.

Nintendo ließ unlängst bereits durchblicken, dass die Switch Lite die einzige neue Hardware der Japaner zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft sein soll. Gerüchten um eine leistungsstärkere Switch Pro nahm man damit zumindest für 2019 etwas Wind aus den Segeln, doch Analysten bleiben dabei, dass das reguläre Modell der Switch zumindest in überarbeiteter Form noch dieses Jahr veröffentlicht wird.

Nun gibt es erste Gerüchte zur konkreten technischen Ausstattung eines solchen optimierten Modells der Switch. Dataminer Mike Heskin hat in der Firmware der Version 5.0 entsprechende Hinweise gefunden. Die Codezeilen stellen demnach bereits den Bezug zu drei Hardware-Modellen her. Die Switch Lite nutzt dabei schon den neueren Tegra 214 gegenüber dem Tegra 210 in der originalen Switch. Daneben findet sich ein drittes Modell, das ebenfalls bereits auf Tegra 214 setzt, gegenüber der Switch Lite aber höher getaktet ist.

Diese höhere Taktung könnte eine kleinere Leistungssteigerung der überarbeiteten Switch womöglich noch in diesem Jahr mit sich bringen, bliebe jedoch hinter den Erwartungen an eine Switch Pro zurück.

Verbesserungen gibt es aber noch an anderer Stelle, und die sind mitunter durchaus als signifikant gegenüber der aktuellen Switch zu bezeichnen. Statt bisher 4GB RAM könnten künftig 8GB RAM zum Einsatz kommen. Zudem dürfte die Batterielaufzeit verbessert werden, weil energiesparenderer LPDDR4X DRAM verwendet wird. Und zu guter letzt könnte auch das Speicherplatzangebot wachsen.

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen rund um ein leistungsstärkeres Modell der Switch natürlich auf dem Laufenden!