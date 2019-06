Nintendo liefert Abonnenten von Switch Online auch im neuen Monat Juni wieder frische NES-Klassiker. Jetzt wurden die einzelnen Titel bekannt gegeben.

Seit dem Startschuss von Nintendo Switch Online im vergangenen Herbst hat Nintendo den Abonnenten Monat für Monat neue NES-Klassiker ohne zusätzliches Entgelt an die Hand gegeben. Auch der neue Monat Juni wird da keine Ausnahme bilden und nun sogar drei neue Titel mit sich bringen. Welche das im Einzelnen sind, wurde nun bekannt gegeben.

Ab dem 12. Juni 2019 dürft ihr euch demnach die Spiele City Connection, Double Dragon II: The Revenge und Volleyball auf eure Switch herunterladen. Namhaftester Vertreter dürfte für viele Retro-Fans wohl das Prügelspiel Double Dragon II sein, in dem Billy und Jimmy Lee aka die Double Dragons zurückkehren, um sich für den Verlust von Marian zu rächen. Dabei müssen sich die Shadow Warriors bezwingen, wozu neun Missionen im Kampf gegen Straßengangs gemeistert werden müssen.

Volleyball thematisiert die gleichnamige Sportart, wobei ihr hier alle Schläge, die ausgeführt werden, verantwortet. Als Team-Captain führt ihr euer Team durch ein kurzes Aufwärmprogramm, ehe es mit der richtigen Partie losgeht. Dabei kommen die originalen Regeln, die zum Zeitpunkt des Release gültig waren, zum Einsatz. Das erste Team, das 15 Punkte erreicht, gewinnt einen Satz; eine Partie gewinnt ihr mit drei Satz-Gewinnen.

Zu guter letzt seid ihr in City Connection nach einem Einbruch in New York City auf der Flucht vor den Cops. Da ihr es auf einen Farbladen abgesehen hattet, führt ihr allerhand gestohlene Farbe mit euch und hinterlasst so eine Spur zur Verfolgung. Gegen die Cops könnt ihr euch mit Ölkanistern, die ihr auf dem Weg auflest, zur Wehr setzen.