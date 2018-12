Bereits vor etlichen Wochen wurde mit "Das Labyrinth des Geisterkönigs" der nächste Zusatzinhalt zum erfolgreichen Sequel Ni no Kuni II angekündigt. Jetzt gaben die Macher endlich auch den Release-Termin preis.

Wer schon länger nach Nachschub für Ni no Kuni II lechzt, darf sich nun freuen: Der zweite DLC "Das Labyrinth des Geisterkönigs" hat jetzt einen Release-Termin erhalten - und dieser lässt gar nicht mehr lange auf sich warten.

Noch in dieser Woche, nämlich ab dem 13. Dezember 2018, werdet ihr im Zusatzinhalt loslegen dürfen. Dabei müsst ihr in ein geheimnisvolles Labyrinth vordringen und euch dort neuen Feinden stellen.

Neben dem neuen Areal wird das Spiel auch um zwei neue Kampfstile ergänzt; das Kampfsystem wird entsprechend überarbeitet. Mit "Gizmo Supremo" stehen unkonventionelle Technologien zur Unterstützung bereit, mit "Zofen von Katzbuckel" eine geheime neue Fähigkeit. Die Stile können im Königreich geändert und verbessert werden.

Ergänzt wird der DLC durch neue Aufgaben, die die Vergangenheit einiger Hauptfiguren näher beleuchten. Dazu gibt es zahlreiche neue Ausrüstungsgegenständen sowie ein angehobenes Maximallevel von 120. Käufer des Season Pass erhalten den DLC ohne weitere Kosten. Das Spiel ist für PS4 und PC erhältlich.

