New Tales from the Borderlands

Erst vor wenigen Tagen war Amazon rausgerutscht, dass New Tales from the Borderlands noch in diesem Jahr erscheinen soll und nun ist es offiziell. 2K hat das Spiel bei der Opening Night Live angekündigt.

2K und Gearbox haben soeben New Tales from the Borderlands angekündigt, den Nachfolger zum spaßigen Adventure von Telltale Games. Das Spiel soll bereits am 21. Oktober für PC (Steam und Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

New Tales from the Borderlands versetzt euch in die von Krieg heimgesuchte Metropole Prometheas, wo ihr euch um das Schicksal von drei Außenseitern kümmert - natürlich mit typischem Borderlands-Humor. Namentlich handelt es sich bei den drei Losern um die selbstlose Wissenschaftlerin Anu, ihr ehrgeiziger und "raffinierter" Bruder Octavio und die stürmische, mit Frogurt um sich werfende Fran.

New Tales from the Borderlands wird von Gearbox Software entwickelt – maßgeblich von Gearbox Quebec, übernimmt aber das typische Gameplay des Vorgängers mit vielen Entscheidungen, welche den Verlauf der Story verändern, sodass mehrfaches Durchspielen im Grunde Pflicht ist, wenn ihr das komplette Spiel erleben wollt.

Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten das Adventure Capital-Pack mit kosmetischen Objekten für Anu, Octavio und Fran, 10.000 Spielwährung und einem FL4K-Vaultlander-Sammelobjekt im Spiel. Zwei Editionen sind geplant: die digitale Standard Edition für 39,99 Euro und die physisch und digital erhältliche Deluxe Edition für 49,99 Euro inklusive Tales from the Borderlands.